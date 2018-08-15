Samsun'da Dolandırıcılık İddiası
Samsun'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Samsun'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyadan hacizli araç satışı yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunan Canan S'nin vatandaşlardan kapora alıp satışı yapmadığı iddia edildi.
Vatandaşların şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Canan S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.