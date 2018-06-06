Samsun'da Dolandırıcılık İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosü ekipleri şüpheli B.Ç'nin Çay Mahallesi 75. Sokak'ta cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

B.Ç'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 16 bin 180 lira, 100 avro, 137 tabanca mermi, kamera kayıt cihazı, çok sayıda Kur'an-ı Kerim, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve şüphelinin isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.