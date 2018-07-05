Samsun'da Doktorun Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülmesi

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun'un ölümüne ilişkin 11 hastane çalışanı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kamil Furtun'un eşi Funda Neslihan Furtun'un hastane idaresini şikayeti üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Zorlu tarafından hazırlanan iddianamede, hastane idarecileri Ayşe K, Elif B, Fikriye S, Himmet T, Mehmet A, Mithat Y, Nazmiye G, Ömer Serdar B, Serpil T, Tamer K. ve Yusuf E'nin "görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianame Samsun 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla aldırılan bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede, rapora göre sanıkların iş sağlığı ve güvenliği, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği uyarınca kusurlu bulundukları tespiti yer aldı.

İddianamede, "29 Mayıs 2015'te Dr. Kamil Furtun'un İsmail isimli kişi tarafından ateşli silahla öldürülmesi olayında görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterdikleri, bu şekilde üzerlerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu" kanaatine varıldığı belirtildi.

Davanın ilk duruşması ilerleyen günlerde görülecek.

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015'te hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Koyun, hakkında açılan dava sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.