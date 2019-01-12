Samsun'da Doktorun Darbedildiği İddiası

Samsun'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildiğini öne sürerek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık, bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

Yanık, Gazi Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.



Polis, Yanık'ın şikayeti üzerine şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.



Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak yaptığı açıklamada, Yanık'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, üzücü hadisenin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA