Samsun'da doktorlardan Kovid-19 mücadelesine videolu destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde çalışan hekimler, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı videolar hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde çalışan hekimler, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı videolar hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane olarak bölgede Kovid-19 salgını ile mücadelede etkin rol üstlendiklerini söyledi.

Sağlık açısından halkı bilinçlendirmek amacıyla merak edilen sorulara 18 kısa video hazırlayarak üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı güncel kılavuzların sunduğu kanıtları temel alarak salgınla ilgili soruları cevaplanmaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin Kovid-19 ile üstün mücadelesine destek olmak istediklerini dile getiren Selçuk, "Pandeminin halkımızın zihinlerinde yol açtığı birtakım belirsizlikleri gidermek, buna bağlı ortaya çıkabilecek sosyal kaygıyı yönetilebilir kılmak üzerine bir çalışma yaptık. Medyada var olan yanlış¸ bilgilerin düzeltilmesinde OMÜ olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Bu noktada da Sağlık Bakanlığının üzerinden yük almayı hedefledik. İçinden geçtiğimiz bu tarihi günlerde her zaman olduğu gibi devletimizin ve tüm kurumlarının yanında, aynı hedefe, tüm enerjimizle eşgüdüm içinde ulaşmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız