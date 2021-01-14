Samsun'da doktora bıçakla saldıran kişiyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi
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Samsun'da doktora bıçakla saldıran kişiyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi

14.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:38
Samsun'da doktora bıçakla saldıran kişiyi etkisiz hale getiren polis memuru

Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Onur Atak'ın, 17 Aralık 2020'de Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Hilmi K'yi (18), etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atak'ı, 2020 Aralık ayının polisi olarak seçti.

Polis memurunun fotoğrafı, ayın polisi seçilmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Hilmi K, 17 Aralık'ta Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartışmış, bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi Atak ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilmişti. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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