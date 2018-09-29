Samsun'da Doktor ve Güvenlik Görevlisinin Darbedilmesi

Samsun'da, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili tutuklanan, ancak itiraz üzerine serbest bırakılan iki kişinin, yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Atakum ilçesindeki özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklandıktan sonra itiraz üzerine serbest bırakılan Gürkan S. ve Süleyman Sait K'nin tahliyesine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı görüşen mahkeme, zanlıların yeniden tutuklanmasına hükmetti. Gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan Gürkan S, tutuklandı.

Süleyman Sait K'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları bir özel hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Noor ve güvenlik görevlisi Yıldırım darbedilmişti.

Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin serbest bırakılmasına itiraz edilmiş, bunun üzerine Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tutuklanmış, Yılmaz S. ise serbest bırakılmıştı.

Zanlıların avukatlarının, 25 Eylül'de yaptıkları tahliye talebi mahkeme tarafından kabul edilmiş, Gürkan S. ve Süleyman Sait K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, başka bir suçtan tutuklu olan Berkant S. ise tahliye edilmemişti.