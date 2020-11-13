Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, aşıkların dolambaçlı oyunlarıyla bezeli Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, aşıkların dolambaçlı oyunlarıyla bezeli Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bizet'in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde izleyicilerle buluşturulacak.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı opera eserinde sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio'nun ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatılıyor.

Aşıkların birbirine kavuşma serüveninin komik bir dille ele alındığı opera eseri, İtalya'da geçer. Ancak birbirini çok seven Silvio ve Laurette, Laurette'nin belediye başkanı olan babasının askerleri sevmemesi üzerine kavuşamamaktadır.

Sevdiğinden vazgeçmeyen Yüzbaşı Silvio, eser boyunca karşımıza farklı karakter ve oyunlarla çıkarak sevdiği kızla evlenmeye çalışır.

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin rejisörlüğü Şahan Gürkan, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak ve toplam 134 kişinin katılabileceği gösteri, 14 ve 16 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız