Samsun'da "Doğu Yakası" Operasyonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında stadyumun doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin 6'sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında stadyumun doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin 6'sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavgaya ilişkin "doğu yakası" adı verilen çalışma başlattı.
Merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere 20 ekipten oluşan 50 personelle operasyon düzenleyen polis, kavgaya karışan 6'sı çocuk 20 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.