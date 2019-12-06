Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haber

Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

06.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:16
Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı

'un ilçesinde evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Denizevleri Mahallesi Adnan Bulvarı'nda bir binanın birinci katında yaşayan Ergüden Durmaz (70), çakmakla ocağı yakmak istedi.

Ocağın daha önce açık kalması ve odada doğal gaz birikmesi sonucu patlama meydana geldi.

Yaralanan Durmaz, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler