Samsun'da doğada yetişen "defne" ekonomiye kazandırılıyor
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Samsun'da doğada yetişen "defne" ekonomiye kazandırılıyor

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da doğada yetişen 'defne' ekonomiye kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Özgür Balcı, defne türünün değerlendirilmesinin bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Özgür Balcı, defne türünün değerlendirilmesinin bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Balcı, odun dışı ürünler ve bitkisel ürünlere yönelik çalışmalarla ilgili Samsun'da Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Bölgedeki orman sahalarında doğada yetişen defne ve diğer gelir getirici türlerin tespiti, değerlendirilmesi ve geliştirmesine yönelik çalıştıklarını anlatan Balcı, "Defne ve defne mamulleri, gıda, ilaç, kozmetik, kimya sanayisi gibi çok sayıda alanda kullanıma konu edildiğinden iç ve dış ticareti her geçen yıl artıyor. Defne türünün değerlendirilmesi, bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacak. Amacımız, ormanlarımızdaki tıbbi ve aromatik bitki değeri olan ürünleri tespit ederek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek ve bölgesel kalkınma sağlamaktır." dedi.

Defnenin ekonomiye katkısı ve nasıl istifade edilmesi gerektiği konusunda çiftçilere bilgi verdiklerine işaret eden Balcı, Yakakent ilçesinde tıbbı ve aromatik bitki türü olan defne üretimini arttırmak istediklerini kaydetti.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ise bölgede ormanlık sahalarda yetişen tıbbi ve aromatik bitki türü olan defneyi yaygınlaştırmak için paydaşlarıyla çalışma yürüttüklerini aktardı.

Balcı ve beraberindekiler, daha sonra Alaçam'da bulunan defne yaprağı kurutma tesisini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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