Samsun'da "Doğa ve Afet Farkındalık Adımları" projesi desteklemeye layık görüldü Samsun'da "Doğa ve Afet Farkındalık Adımları Projesi" desteklemeye hak kazandı.

Samsun'da "Doğa ve Afet Farkındalık Adımları Projesi" desteklemeye hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen 92 projeden biri olan Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA) Projesi'nin sözleşmesi imzalandı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2019 birinci çağrı dönemi projesinin amacı, dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere toplumun geniş yaş aralığını oluşturan ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 135 öğrenciden oluşan öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak.

Proje ile afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olunması için afete hazırlık kültürü oluşturulması, gençlerin öğrendikleri bilgileri aile, akraba, okul arkadaşları çevrelerindeki insanlarla paylaşarak "afete hazır bireyler ve toplum" oluşumuna katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında 9 etkinlik döneminde afetlerin tanımı, afet türleri, afetlerden korunma yöntemleri, afet çantası, AFAD gönüllülük projesi, toplanma alanları, yapay duvar tırmanışı, izcilik etkinlikleri, afet konutları, toplanma ve barınma alanları, çadır kurma, kaya tırmanışı gibi etkinlikler düzenlenecek.

Projedeki etkinlikler, Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli ve alanında uzman teknik personellerle izcilik ve dağcılık konularında uzman kişilerce gerçekleştirilecek.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, projenin TÜBİTAK'ın desteklediği AFAD'ın tek projesi olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, projeyi hazırlayan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA