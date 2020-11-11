Samsun'da "Doğa polisi" yaralı karaca yavrusu buldu
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Samsun'da "Doğa polisi" yaralı karaca yavrusu buldu

11.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:30
Samsun'da

Samsun'da polis ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Asarcık ilçesi Başalan mevkisindeki devriye görevleri sırasında yol kenarında yaralı karaca yavrusu buldu.

Ekipler, koruma altına aldıkları karacayı Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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