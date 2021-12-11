SAMSUN'DA DİŞ HEKİMİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAMSUN'DA DİŞ HEKİMİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gelen U.İ., muayane sırasında tartıştığı diş hekimi Özlem Daracı Taşçı'yı darp edip, kaçtı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gelen U.İ., muayane sırasında tartıştığı diş hekimi Özlem Daracı Taşçı'yı darp edip, kaçtı. Taşçı, tedaviye alınırken, şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi polikliniğinde meydana geldi. Diş hekimi Dr. Özlem Daracı Taşçı ile hasta U.İ. arasında muayene esnada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında U.İ, Taşçı'yı darbederek hastaneden ayrıldı. Taşçı ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dr. Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlıyı Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için polis merkezine götürüldü.

SAMSUN'DA DİŞ HEKİMİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SAMSUN'DA DİŞ HEKİMİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SAMSUN'DA DİŞ HEKİMİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

 SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title