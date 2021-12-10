Samsun'da diş hekimini darbeden zanlı yakalandı - Haberler
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Samsun'da diş hekimini darbeden zanlı yakalandı

Samsun'da diş hekimini darbeden zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde diş hekimini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde diş hekimini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki poliklinikte görevli diş hekimi Özlem Daracı Taşçı ile muayene ettiği hasta U.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında U.İ, Taşçı'yı darbederek hastaneden ayrıldı. Taşçı ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Beyaz kod verilmesi üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlıyı Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli, İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Samsun'da diş hekimini darbeden zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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