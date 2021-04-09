SAMSUN'DA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ayrımında bulunan direğine çarptı.

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ayrımında bulunan direğine çarptı. Kazada, sürücü Yusuf C. (25) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesinde meydana geldi. Yusuf C. yönetimindeki 34 ABE 513 plakalı otomobil, henüz bilmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf C. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yusuf C.?nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı