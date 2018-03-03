Samsun'da Devrim Yasalarının Yıl Dönümü Kutlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve bazı sendikaların üyeleri, 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan üç devrim yasasının yıl dönümünü kutladı.

Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan partililer ve sendika üyeleri, ellerindeki pankartlar ve sloganlarla kutlama yaptıktan sonra basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, "Atatürkçüler, yurtseverler, milliyetçiler, aydınlar ve çağdaşlıktan yana olanlar, 3 Mart devrimlerinin yılmaz takipçileridir. 3 Mart devrimleri olarak adlandırılan kanunlarla Türk halkı kula kul olmaktan kurtulmuş, onurlu bireyler, eşit yurttaşlar olmak yolunda eşsiz bir kazanım sağlamış ve dinimiz siyaset vasıtası olmaktan uzaklaştırılmıştır. 3 Mart kanunları Türk aydınlanmasının zaferi çağdaş toplum için atılan büyük bir adımdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından parti ve sendika üyeleri Afrin operasyonunda görev yapan Mehmetçiklere başarılar diledi. - SAMSUN