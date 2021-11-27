Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Azmi Şahin (59) idaresindeki traktör, Gökçeçakmak Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şahin'in cesedi, sağlık ve jandarma ekiplerince çıkartılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet