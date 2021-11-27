Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Azmi Şahin idaresindeki traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Azmi Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Azmi Şahin'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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