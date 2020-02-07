Samsun'da devrilen traktörün sürücü öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
07.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:12
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Çıkmaz'ın kullandığı 36 KC 734 plakalı traktör, Fırıncıoğlu Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Çıkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çıkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA