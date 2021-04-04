Samsun'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi Çekmece mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte tarlaya gübre atmaya giden Yakup Altundal idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan anne Ayşe Altundal olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Yakup Altundal ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı