Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen Gürcistan plakalı tırın sürücüsü yaralandı.
ANKARA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen Gürcistan plakalı tırın sürücüsü yaralandı.
Volkan Yıldız'ın kullandığı BE 444 RR Gürcistan plakalı tır, Samsun Ankara kara yolu 25. kilometre Yosunlu mevkisinde kontrol çıktı.
Yolun sağındaki sulama kanalına devrilen tırın sürücüsü Yıldız, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
AA / Recep Bilek - Güncel