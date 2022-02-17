Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen Gürcistan plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen Gürcistan plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Volkan Yıldız'ın kullandığı BE 444 RR Gürcistan plakalı tır, Samsun Ankara kara yolu 25. kilometre Yosunlu mevkisinde kontrol çıktı.

Yolun sağındaki sulama kanalına devrilen tırın sürücüsü Yıldız, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Gürcistan, Ankara, Samsun, Güncel, Haberler

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