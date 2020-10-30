Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

30.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:10

Samsun'un İlkadım ilçesinde katı atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde katı atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hasan Tunç idaresindeki 34 UZ 6373 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesinin katı atık transfer aracı olarak kullanılan tır, Samsun-Ankara kara yolu otogar mevkisindeki virajda devrildi.

Kazada, araçta sıkışan tır sürücüsü, vatandaşlar ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunç tedavi altına alındı.

Yakıt sızıntısı nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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