Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
12.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:32
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Yılmaz (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol