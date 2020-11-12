Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

12.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:32
Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Yılmaz (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

İlgili Haberler

Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Madonna Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ferzan Özpetek
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Kasım Bursa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 09:32:40. #1.14#
title