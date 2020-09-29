Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı

29.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:12
Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan komiser yardımcısı ve eşi, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan komiser yardımcısı ve eşi, hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli komiser yardımcısı Oğuz Kaan Yazıcı'nın kullandığı 06 EU 5568 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Feyza Özal Yazıcı, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Mert Fırat Ivana Sert Hazal Kaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Babel Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 11:15:40. #1.14#
title