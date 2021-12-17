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Samsun'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Samsun'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Semra S. idaresindeki 55 AFT 480 plakalı otomobil, Batıpark mevkisinde refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Büşra K, Kader K, Fatma Nur Y. ve Havva M. yaralandı.

Çevredekiler ile 112 Acil Servis ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza yapan polis, annesini görüntülü arayıp teselli etti

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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