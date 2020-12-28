Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

28.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:19
Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yusuf Can Tel'in kullandığı 55 AAV 557 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, sürücü Tel ile yanında bulunan Onur Nadir Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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