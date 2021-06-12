Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü Samsun'da devrilen beton mikserinin sürücüsü ölümden dönerek hastanelik oldu.

Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da devrilen beton mikserinin sürücüsü ölümden dönerek hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde bulunan yeni sanayi sitesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Numanoğlu idaresindeki 55 K 5432 plakalı beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü ön cam kırılarak araçtan çıkartılıp 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolu beton mikseri ise devrildiği yerden kaldırılması için iş makinaları yardımıyla çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
22 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu
22 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu
Minik Duru oyuncak almak için evinden çıktı, geri dönemedi! Feci kazada kızını kaybeden annenin feryadı yürek dağladı
Minik Duru oyuncak almak için evinden çıktı, geri dönemedi! Feci kazada kızını kaybeden annenin feryadı yürek dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Hande Erçel Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:39:17. #1.16#

title