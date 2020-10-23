Samsun'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
23.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:18
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalettin Atmaca idaresindeki 55 APB 08 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Ayvacık kara yolunda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman