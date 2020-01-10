Samsun'da devrilen elma yüklü tır trafiği aksattı
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Samsun'da devrilen elma yüklü tır trafiği aksattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen elma yüklü tır, trafiğin aksamasına yol açtı.

10.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54
Samsun'da devrilen elma yüklü tır trafiği aksattı

'un ilçesinde devrilen elma yüklü tır, trafiğin aksamasına yol açtı.

'dan yüklediği elmaları Samsun haline getiren Hacı Polat'ın kullandığı 42 Z 4693 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu otogar kavşağında devrildi.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Şoförün yaralanmadığı kazada, tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kaynak: AA
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