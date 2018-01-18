Samsun'da Devlet Övünç Madalyası Töreni

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanlığınca 8 şehit ailesi, 5 gazi ve 2 görev malulüne gönderilen Devlet Övünç Madalyası'nı düzenlenen törenle takdim etti.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende şehitler için dua edildi.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Devlet Övünç Madalyası ve beratı tevcih töreni nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten gurur duyduğunu söyledi.

Devlet Övünç Madalyası ve berat takdim edilecek asker ve polisler ile ailelerine ülkeye yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Kaymak, "Övünç madalyası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği en üst madalyadır. Sizlere bu madalyayı ve beratı Sayın Cumhurbaşkanımız adına takdim etmek şahsım için çok müstesna, çok şerefli bir görevdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını düşündüğümüzde devletimiz onlar için ne yapsa haktır, ne yapsa azdır. Esasen şehitlik ve gazilik manevi birer paye olarak hiçbir maddi karşılıkla mukayese edilemez. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden, bu uğurda gazilerimizin ecrini hiçbir faninin tam anlamıyla takdir etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Şehit Zor'un madalyasını 4 yaşındaki oğlu aldı

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Zor'un madalyasını Vali Kaymak'tan şehidin 4 yaşındaki oğlu Eymen ve eşi Cansu Zor aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce polisevine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yılmaz Dikmen'in madalyasını Vali Kaymak, şehidin kızı Kübra ve oğlu Atakan Dikmen'e verdi.

Vali Kaymak, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in doğmadan önce adını koyduğu 2 yaşındaki oğlu Umut Nuh ve eşi Leyla Özdemir'e de madalyalarını verdi.

Törende, şehit Erdal Bolat, Hasan Kavuz, Ramazan Taşkın, Bekir Anıl Erdal ve Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun aileleri, görev malulü Orhan Ergül ve Öztürk Ertonga ile gaziler Metin Bağ, Harun Kantarcı, Adnan Çilingir, Selim Özdemir ve Murat Altunışık da madalyalarını Vali Kaymak'tan aldı.

Övünç madalyalarını alan şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, askeri ve mülki erkan ile şehit ve gazi aileleri katıldı.