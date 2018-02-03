Samsun'da Görüntülenen Dev Domuz, Ekipleri Alarma Geçirdi
Şehir merkezinde bir vatandaş tarafından görüntülenen dev domuz, yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Samsun'da şehir merkezine inen domuz polisi alarma geçirdi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yabani bir hayvanın şehir merkezinde gezdiği ihbarını alan polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki ormanlık alanları tarayan ekipler, domuzun kaçış güzergahındaki izleri takip etti.
TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI
Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin aramalarına destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarına rağmen domuza ait hiçbir ize rastlanılmadı.
Domuz, bir vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.
Arama çalışmalarından kareler;
YORUMLAR (20)
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Obüs atsan devrilmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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DOMUZU YIYEN AVRUPA BIRLIGININ INADI BUNDAN GELIYYOR BUKOCA. IS DOMUZ ONLARIN ATASI BELKIBUBUNAMIS OLABILIR YAKALAYIP BUNU ALMANLARA TESLIM EDERSEK BIZI AVRUPA BIRLIGINE ALIRLAR DEDEMIZI BULDULAR DIYE HADI ARIYALIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Feneeeeeeeeeeeeeeeer 2 1olduCevap Yaz Yayından KaldırBJK: 2-2 oldu hıhı1 Yayından Kaldır
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Bunun pirzola sı süper olur.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır