Samsun'da Görüntülenen Dev Domuz, Ekipleri Alarma Geçirdi
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Samsun'da Görüntülenen Dev Domuz, Ekipleri Alarma Geçirdi

Şehir merkezinde bir vatandaş tarafından görüntülenen dev domuz, yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Samsun'da şehir merkezine inen domuz polisi alarma geçirdi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yabani bir hayvanın şehir merkezinde gezdiği ihbarını alan polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki ormanlık alanları tarayan ekipler, domuzun kaçış güzergahındaki izleri takip etti.

TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin aramalarına destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarına rağmen domuza ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Domuz, bir vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.

Arama çalışmalarından kareler;

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