Samsun'da dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Samsun'da dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Samsun'da dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Körfez Mahallesi'ndeki bir dereye düşen köpeği görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından, merdiven yardımıyla indikleri deredeki köpek yavrusunu çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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