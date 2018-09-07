Samsun'da Dereye Düşen 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Samsun'da Dereye Düşen 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Samsun’da dere kenarında yürürken dereye düştüğü öğrenilen 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da Dereye Düşen 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Samsun'da dere kenarında yürürken dereye düştüğü öğrenilen 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında yürüdüğü öğrenilen 14 yaşındaki Yalçın Duman, dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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