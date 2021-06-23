Samsun'da derede kaçak balık avlayan kişiye cezai işlem uygulandı
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Samsun'da derede kaçak balık avlayan kişiye cezai işlem uygulandı

Samsun'da derede kaçak balık avlayan kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da derede kaçak balık avlayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Samsun'da derede kaçak balık avlayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

19 Mayıs Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hibe Mahallesi'nde Engiz Deresi'nde av yasağına uyulmayarak kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada derede kaçak balık avlayan K.Ö'yü yakaladı.

K.Ö. hakkında cezai işlem uygulandı, balık tutmak için kullanılan 7 tırıvırı ele geçirildi. Tırıvırılar, 19 Mayıs İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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