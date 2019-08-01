Samsun'da derede boğulan 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde serinlemek için girdikleri Kirazlık Deresi'nde boğulan akraba 3 çocuğun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler'in (17) cenazesi, Altınkaya Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenazeler mahalleyle aynı ismi taşıyan caminin önüne taşındı.

Tekkeköy Müftüsü Hüseyin İmamoğlu'nun öğle vaktinde kıldırdığı cenaze namazından sonra çocukların cenazeleri, gözyaşları arasında köy kabristanlığında defnedildi.

Cenaze namazına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, acılı ailelere başsağlığı diledi.

Memduh ve Hatice Besler çiftinin üç çocuğundan biri olan işitme engelli Adem Besler'in Bizim Kardelen Özel Eğitim Okulları ve Rehabilitasyon Merkezi 8. sınıf öğrencisi, Saime ve İdris Besler çiftinin üç çocuğundan biri olan Giray Besler'in Tekkeköy Ali-Emine Kahvecioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi, Mehmet ve Ayşe Besler çiftinin dört çocuğundan biri olan Turan Besler'in ise Tekkeköy Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Tekkeköy'de dün akşam saatlerinde çocuklarından haber alamayan ailelerinin durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Kirazlık Deresi'nde boğulan Adem, Giray ve Turan Besler'in cenazeleri Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA