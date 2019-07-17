Samsun'da dere yataklarına inşa edilen konutlar yıkılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte dere yataklarında inşa edilen 300'e yakın konut tespit ettiklerini belirterek, bunların yıkılacağını açıkladı.

Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında dere yataklarında bulunan konutları tek tek tespit ettiklerini söyledi.

Bakanlıktan gelen 10 kişilik ekibin Samsun'da inceleme yaptığını aktaran Demir, "Canik ve İlkadım ilçelerinin bütün mahallelerinde kentsel dönüşüm ihtiyacının söz konusu olduğu ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm olacak alanlar haricinde Samsun'un tamamında teknik inceleme yaptık. Yaptığımız bu teknik inceleme sonunda dere yataklarında 300'e yakın konut tespit ettik. Bununla ilgili çalışmaya başlıyoruz." dedi.

Vatandaşların taşınması noktasında TOKİ'nin desteğiyle yeni konut alanları kurulacağına işaret eden Demir, "Vatandaşlarımızın da uygun göreceği muhtemel yerlerde bir proje gerçekleştirilecek. Dere yataklarında bulunan 300'e yakın konut da bu dere yataklarından kaldırılmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA