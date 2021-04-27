Samsun'da dere ve ırmaklarda larva temizliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla dere ve ırmak kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla dere ve ırmak kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havaların ısınmaya başlaması ile birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanallarda düzenli olarak ilaçlama yapan belediye ekiplerinin, yıl boyunca Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki 34 kanalda termal sisleme çalışması, 51 kanal ve 24 derede ise larva çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, sivrisinek üreme alanlarında biyolojik ilaçlama ile diğer canlılara zarar vermeyen ekiplerin kışın yapılan temizlik ve ilaçlama çalışmasını baharın gelmesiyle birlikte de aynı şekilde yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün