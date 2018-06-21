Samsun'da Depo Yangını

Samsun'da özel bir limandaki küspe dolu 2 depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Kerimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir limandaki 2 depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına, işletmenin iş makineleri de destek verdi. Bu sırada diğer iş makinelerinin yardımıyla depodaki küspeler başka bir depoya nakledildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.