Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu

Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu ve polis tarafından vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu ve polis tarafından vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Bandırma Vapuru sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde belediye görevlileri denizin içinde motosiklet fark etti. Olay polise haber verildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polis ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisi dalgalar arasında zor şartlarda denize girerek motosikleti vinçin halatına bağladı. Polis vinç yardımıyla motosikleti sudan çıkartırken, motosikletin denize ne amaçla atıldığı araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu
Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hazal Kaya Özge Özder
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:56:44. #1.15#
title