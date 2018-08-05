Samsun'da Denize Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'da denize giren 27 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi Palmiye Plajında serinlemek için denize giren Samet Kenan bir anda akıntıya kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan gence ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Kenan'ın, yoğun bakımda tedaviye alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.