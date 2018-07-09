Samsun'da Denize Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Tunahan Sarı (18), bir anda gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sudan çıkarılan Sarı'ya olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.