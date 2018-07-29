Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'da yakınlarıyla birlikte denize giren bir genç boğuldu. Hastaneye kaldırılan gencin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.C. (17) yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Biranda akıntıya kapılan genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede görevli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süre denizde kalan S.C., ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.