Samsun'da Denize Düşen Alkollü Şahıs Ölümden Döndü

Samsun'da Denize Düşen Alkollü Şahıs Ölümden Döndü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturduğu sırada denize düşen ve kaya parçalarına çarpan şahıs yaralandı.

Samsun'da Denize Düşen Alkollü Şahıs Ölümden Döndü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturduğu sırada denize düşen ve kaya parçalarına çarpan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Samsun sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Orhan T., arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturduğu sırada denize düştü. Denize düşen ve kaya parçalarına çarparak yaralanan şahsı arkadaşları denizden çıkararak 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan T., tedavi altına alındı. - SAMSUN

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