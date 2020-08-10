Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da dün girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
10.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:07

Samsun'da dün girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve dün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de havadan genci aradı. Arama çalışmaları, dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabildi.

Kaybolan gencin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Amca Yahya Yanak, gazetecilere, yeğeni Mertcan'ın 6 yaşında lösemiye yakalandığını ve hastalığı yendiğini belirterek, "Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz." dedi.

Kaynak: AA

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