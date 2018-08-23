Denizde Çürümeye Başlayıp Beyazlamış Ceset Bulundu

Samsun'da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Çürümeye başlayıp beyazlamış cesedin boynunda takılı bir haç tespit edilirken, olay jandarma ekiplerine bildirildi.

DENİZDE YÜZEN VATANDAŞLAR CESET BULDU

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.