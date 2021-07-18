Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Şehit Polis Tuncay Karataş Cami mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren İlayda Koç (20), boğulma tehlikesi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada vatandaşların sudan çıkardığı Koç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Koç, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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