Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki limanın yanında bulunan sahilde boğulmak üzereyken yakınlarınca sudan çıkarılan Ali İnak (27), kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da dün, denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren İnak, yakınları tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Balotelli Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:27:17. #1.15#

title