Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını "kurbağa adam" ekibi kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı.
İncesu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki plajda denize giren Gamze İ. (25), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan Gamze İ, sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gamze İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek