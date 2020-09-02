Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kaldırıldığı hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
02.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:11

Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kaldırıldığı hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da bir pastanede çalışan Merve Gökçe (17), iş yerinden 3 arkadaşıyla hafta sonu tatili için 23 Ağustos'ta gittiği Samsun'da denize girdi.

Bir anda dalgaların arasında kaybolan genç kızı, arkadaşları sahile çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçe, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız, yaşam savaşını kaybetti.

Gökçe'nin cenazesinin, yarın Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Muhterem Nur Metin Özülkü Didem Soydan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Bursa
Şu an buradasınız: Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 17:36:27. #1.14#
title